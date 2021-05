Ločujeta se Zvonimir in Leonarda Boban

Zvonimir in Leonarda Boban sta javnosti sporočila, da se ločujeta. V izjavi za javnost sta zapisala: “Upava, da bodo ljudje razumeli občutljivost najine odločitve.”

Zvonimir in Leonarda Boban

Hrvaški nogometaš Zvonimir Boban in nekdanja manekenka Leonarda sta se spoznala leta 1989. Štiri leta kasneje sta se poročila v Milanu, nato pa se je Leonarda odločila, da zaključi svojo manekensko kariero in se posveti družinskemu življenju. Bobanova imata štiri posvojene otroke, Marijo, Gabrijela, Marto in Rafaela, ter hčer Ružo, ki se jima je rodila leta 2009. Par je bil v javnosti nazadnje opažen s svojimi otroki septembra 2019 v milanski Scali na Fifini podelitvi nagrad najboljšim nogometašem.

Boban je za hrvaški medij Večernji list o ločitvi povedal: “Z Leo sva se razšla in živiva ločeno. Še naprej bova skupaj skrbela za svoje otroke s spoštovanjem, ki ga imava drug do drugega. Upam, da bodo ljudje razumeli občutljivost te odločitve ter tako nama in najinim otrokom omogočili, da težke trenutke preživimo na najmanj boleč način. Ločitve, za katero sva mislila, da se v najinem življenju nikoli ne bo zgodila, v prihodnosti ne bova več komentirala."Enemu izmed najbolj znanih hrvaških parov je kljub prepoznavnosti uspelo zasebnost svojega razmerja skrbno varovati.