Logan Paul in Nina Agdal v Italiji dahnila usodni da

V petek sta se v Italiji poročila vplivnež in amaterski boksar Logan Paul ter danska manekenka Nina Agdal . Loganov brat Jake Paul je na Instagramu pod videom, na katerem Agdal bere poročne zaobljube, napisal: "Resnično sem jokal."

Agdal je za poročno opravo izbrala čipkasto obleko z odprtimi rameni in dolgo vlečko, Paul pa je bil oblečen v bel suknjič z belo srajco, črnim metuljčkom in črnimi hlačami.

Par je govorice o zvezi sprožil poleti 2022, ko so ju ujeli med poljubljanjem v Londonu, kasneje pa tudi na večerji v New Yorku. Zaročila sta se sicer pred dvema letoma ob priljubljenem italijanskem jezeru Como. "Skoraj takoj sem vedel, da je prava zame. To sem vedel 12 ur po tem, ko sem jo spoznal," je dejal Paul tedaj.

Agdal je bila pred Paulom v zvezi z ameriškim igralcem Leonardom DiCaprijem.