Logan Paul zaročil dansko manekenko Nino Agdal

Po večletni karieri spletnega vplivneža in po skoku v boksarske vode, je Logan Paul dobil nov naziv. Postal je zaročenec danske manekenke Nine Agdal , pred katero je pokleknil na eno koleno in jo vprašal za roko. Kot se za vplivneža spodobi, je dogodek dokumentiral tako za Instagram kot YouTube ter sledilcem zaupal, da se je zaročil s svojo najboljšo prijateljico.

V 17-minutnem videoposnetku, ki ga je objavil na YouTubu, je dejal, da je nastopil trenutek, ko bo dekle svojih sanj vprašal, ali bi se poročila z njim. "Pred 14 meseci sem se zaljubil v najlepše bitje, kar sem ga kadar koli v življenju videl, in vse od takrat sem čakal na ta dan," je dejal Paul, ki je za zaročno lokacijo izbral slikovito jezero Como pri naših zahodnih sosedih.

"Skoraj takoj sem vedel, da je (Nina, op.a.) prava zame. To sem vedel 12 ur po tem, ko sem jo spoznal," je dejal Paul in v videoposnetek vključil trenutek izpred enega leta, ko je na kameri prijatelju zaupal, da se je zaljubil, in dodal: "Nina, če to gledaš, nekoč boš moja žena." V nadaljevanju je dodal, da je vse od trenutka, ko sta se spoznala, najbolj srečen, kar je kadar koli bil, in da je Nina zelo zabavna, karizmatična, samozavestna in inteligentna ter da ima takšno voljo do življenja, ki ga privlači.

V video o zaroki je Paul vključil številne romantične trenutke, ki so se odvili tekom enoletne zveze, in dokumentiral proces nakupa zaročnega prstana, predmeta, "ki mu bo za vedno spremenil življenje". Med samo zaroko je vplivnež in amaterski boksar potočil kar nekaj solz: "Si ljubezen mojega življenja, dekle mojih sanj in nikoli si nisem mislil, da te bom našel, in sedaj te nikoli ne želim izpustiti. Oprosti, ker sem tako čustven. Bi se poročila z menoj?" Nina je 'ponudbo' sprejela.