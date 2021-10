Lokalni šerif spregovoril o preiskavi, ki poteka po tragični nesreči na snemanju filma Rust

Policija v kraju Santa Fe v Novi Mehiki je na novinarski konferenci javnosti sporočila podrobnosti tragičnega dogajanja na snemanju filma Rust. Nesreča, v katero je bil vključen igralec Alec Baldwin, ki je z rekvizitno pištolo ustrelil direktorico fotografije, je del preiskave, ki še poteka.

Šerif Adan Mendoza, ki skrbi za red na območju Santa Feja v Novi Mehiki, je javnosti sporočil, da preiskava in dodatni pogovori z vsemi vpletenimi v tragično nesrečo, ki se je odvila na snemanju filma Rust, še poteka. Oddelek lokalnega šerifa je izrazil sožalje družini Halyne Hutchins, kasneje pa so prisotnim novinarjem razložili potek dogodkov, ki so privedli do grozljive tragedije, v kateri je življenje izgubila direktorica fotografije, medtem ko je bil režiser projekta, Joel Souza, v njej poškodovan.

icon-expand Šerif Adan Mendoza FOTO: Profimedia

Okrožna državna tožilka Mary Carmack-Altwies, ki bdi nad primerom, je poudarila, da je za aretacijo kogar koli trenutno prehitro in da ne želi prehitevati dogodkov. Z lokalno policijo aktivno sodeluje. Stvari bodo jasne takoj, ko bo policija zaključila preiskavo. Šerif Mendoza je povedal, da je policija na kraju dogodka našla približno 600 dokazov, vključno s tremi kosi strelnega orožja in približno petsto naboji. Dejal je, da preiskovalci verjamejo, da so našli prav tisto strelno orožje, ki ga je uporabil Alec Baldwin. Dodaja, da so iz rame poškodovanega režiserja izločili strelivo in ga tako izročili kot dokaz.

''Na prizorišču snemanja smo našli slepe in domnevne prave naboje,'' je navedel okrožni šerif in dodal, da je treba najdeno šele testirati v kriminalističnem laboratoriju. Od odkritih 500 nabojev je bila "večina nabojev lažnih, za nekatere pa sumimo, da so pravi naboji".

icon-expand Mary Carmack-Altwies FOTO: Profimedia

Okrožna državna tožilka Carmack-Altwiesova je dejala, da je treba izvesti še večji del preiskave. "Če bodo dejstva in dokazi ter tudi zakon podpirali obtožbe, bom sprožila kazenski pregon," je dejala. Zaradi incidenta ni bil do zdaj še nihče aretiran ali obtožen. "Vse možnosti so trenutno na mizi," je pojasnila in dodala: "Ne sprejemam prenagljenih odločitev in ne hitim s sodbami.'' Vsaka filmska ekipa, velika ali majhna, ima mojstra za rekvizite ali strokovnjaka za orožje ter za rokovanje s puškami in drugim orožjem. Orožje zavarujejo, ko ga ne uporabljajo, ter akterje poučujejo o njegovi pravilni in varni uporabi. Prav tako strelno orožje pregledajo pred vsakim prizorom in po njem ter ga napolnijo in izpraznijo. Toda dokončnega sklopa predpisov o uporabi strelnega orožja v filmski industriji še ni. Incidenti, kot je ta, ki se je zgodil snemanju filma Rust, so neverjetno redki, toda pozivi so k prepovedi pravega strelnega orožja na filmskih prizoriščih kljub temu vse glasnejši.

icon-expand Alec Baldwin v trenutkih po tragediji. FOTO: AP