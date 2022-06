Londonskega raperja do smrti zabodli na zabavi ob kraljičinem jubileju

Raper Lamar Jackson, ki je javnosti znan kot Hypo, je umrl po tem, ko so ga zabodli na eni od zabav, ki so se v Londonu odvijale v času praznovanja kraljičinega platinastega jubileja. Londonska policija raziskuje primer in prosi za posnetek, ki naj bi nastal v času, ko je do tragedije prišlo.

Hypo, ki se je rodil kot Lamar Jackson, je umrl na eni od zabav v vzhodnem Londonu, ki se je odvijala v sklopu praznovanja kraljičinega platinastega jubileja. Praznični vikend, ki je postregel z mnogimi dogodki, je na londonska prizorišča pritegnil mnoge zabave željne Otočane, ena od teh zabav pa se je tragično zaključila.

Raperja so namreč v petek zabodli do smrti, po pretresljivem dogodku sta na kraj nesreče takoj prispeli policija in nujna medicinska pomoč. Do incidenta na območju Woodford je prišlo po glasnem prepiru na zabavi, 39-letnega glasbenika pa so pristojni za mrtvega razglasili na kraju nesreče.

icon-expand Hypo je bil svoj čas v zvezi s pevko Emeli Sande. FOTO: AP

Jackson je nekdanji fant pevke Emeli Sande, v svoji karieri pa je sodeloval z jamajškim DJ-em Popcaanom. Med njegove pesmi, ki so se uvrstile na lestvice, spadajo tudi Flex On My X, First Night in No L’s.

Pristojni, ki preiskujejo primer menijo, da sta bila spor in tragični razplet ujeta tudi na kamero enega od telefonov prisotnih na dogodku, zato prosijo za več informacij. ''Moškega so na zabavi napadli, vemo, da je bilo tam tudi mnogo ljudi. Vsakega od njih prosimo, da spregovori z nami in nam pojasni, kaj se je dogajalo. Zelo mogoče je, da so bili dogodki, ki so vodili do smrti raperja ali celo trenutek, ko so ga zabodli, zabeleženi v katerem od telefonov. Prosim, preverite in nas pokličite. Izredno pomembno je, da razvozlamo, kaj se je zgodilo,'' so bili jasni.