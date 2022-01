Londonski pub Guya Ritchieja že drugič v pol leta zajeli ognjeni zublji

Londonska gasilska in reševalna služba je potrdila, da so prejeli klic na pomoč, ker je v enem izmed lokalov izbruhnil ogenj. Šlo je za pub v središču Londona, čigar lastnik je režiser Guy Ritchie, po poročanju tabloida The Sun pa v požaru ni bil nihče poškodovan. Gasilci so na pomoč prihiteli, ko je ogenj izbruhnil v zgornjem nadstropju poslopja.