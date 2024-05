Lord Of The Dance prihaja v Ljubljano

Že več kot 25 let plesni spektakel Lord Of The Dance navdušuje gledalce širom sveta. Predstava Michaela Flatleyja je irski ples ponesla na odre po vsem svetu in tudi v ljubljansko dvorano Stožice se vrača zadnjo majsko soboto. Tam bo spet odmevalo več kot 150.000 stepov v eni sami predstavi, občinstvo pa ekipa vabi v pravljični svet v vrtincu gibanja, umetniške osvetlitve in pirotehnike.