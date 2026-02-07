Lorde za priseljence v Minnesoti namenila 170.000 evrov: 'ICE, odidite!'

Novozelandska pevka Lorde je na družbenem omrežju sporočila, da bo Odboru za ukrepanje glede pravic priseljencev v Minnesoti in Mreži za obrambo priseljencev namenila nekaj več kot 173.000 evrov. Znesek ni naključen, toliko so namreč na njenem zadnjem koncertu v tej zvezni državi, ki je bil pred tremi meseci, zaslužili s prodajo njenih promocijskih stvari, skupaj z donacijo pa je poslala jasno sporočilo: "ICE odidite!".

29-letnica je objavi dodala tudi fotografijo, na kateri ima na roki izpisano geslo 'ICE odidite', to pa so na podelitvi grammyjev, ki je bila pred nekaj dnevi, izpostavili tudi številni drugi zvezdniki, ki so nosili broške s tem pozivom.

Proti ICE in Trumpovi politiki številni zvezdniki

Broške in izpisano geslo pa nista edini način, na katerega so v zadnjem času svoje nestrinjanje s protimigracijsko politiko, ki jo izvaja ameriški predsednik, izrazili zvezdniki. Bruce Springsteen, ki je velik Trumpov nasprotnik, je nedavno izdal pesem z naslovom Streets of Minneapolis, v njej pa opisal 'teror, ki se dogaja v tem mestu' in jo posvetil prebivalcem, priseljencem, ki živijo tam, in žrtvama Alexu Prettiju in Renee Good, ki so ju ubili agenti ICE.

Kantavtor Billy Bragg je prav tako izdal pesem, ki jo je posvetil 'pogumnim ljudem Minneapolisa', javno podporo priseljencem v Minnesoti so v svojih govorih na podelitvi grammyjev izrazili Billie Eilish, Bad Bunny in Olivia Dean, na dogajanje pa so se odzvali še Sabrina Carpenter, Green Day, Neil Young, Moby, Zara Larsson, glasbenik in igralec Joe Keery, igralec Yuri Lowenthal, skupina Duran Duran, Dave Matthews, Justin in Hailey Bieber, pevka Kehlani in nekateri drugi.