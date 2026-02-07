Naslovnica
Tuja scena

Lorde za priseljence v Minnesoti namenila 170.000 evrov: 'ICE, odidite!'

Minnesota, 07. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Lorde

Pevka Lorde je na družbenem omrežju sporočila, da bo dvema skladoma za priseljence v Minnesoti namenila nekaj več kot 170.000 evrov. Novozelandka je tako postala še ena od zvezdnikov, ki je s svojo dobrodelno gesto obsodila protimigrantsko politiko ZDA in nasilje nad priseljenci.

Novozelandska pevka Lorde je na družbenem omrežju sporočila, da bo Odboru za ukrepanje glede pravic priseljencev v Minnesoti in Mreži za obrambo priseljencev namenila nekaj več kot 173.000 evrov. Znesek ni naključen, toliko so namreč na njenem zadnjem koncertu v tej zvezni državi, ki je bil pred tremi meseci, zaslužili s prodajo njenih promocijskih stvari, skupaj z donacijo pa je poslala jasno sporočilo: "ICE odidite!".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

29-letnica je objavi dodala tudi fotografijo, na kateri ima na roki izpisano geslo 'ICE odidite', to pa so na podelitvi grammyjev, ki je bila pred nekaj dnevi, izpostavili tudi številni drugi zvezdniki, ki so nosili broške s tem pozivom.

Proti ICE in Trumpovi politiki številni zvezdniki

Broške in izpisano geslo pa nista edini način, na katerega so v zadnjem času svoje nestrinjanje s protimigracijsko politiko, ki jo izvaja ameriški predsednik, izrazili zvezdniki. Bruce Springsteen, ki je velik Trumpov nasprotnik, je nedavno izdal pesem z naslovom Streets of Minneapolis, v njej pa opisal 'teror, ki se dogaja v tem mestu' in jo posvetil prebivalcem, priseljencem, ki živijo tam, in žrtvama Alexu Prettiju in Renee Good, ki so ju ubili agenti ICE.

Preberi še 'Nismo divjaki, nismo živali. Smo ljudje, smo Američani'

Kantavtor Billy Bragg je prav tako izdal pesem, ki jo je posvetil 'pogumnim ljudem Minneapolisa', javno podporo priseljencem v Minnesoti so v svojih govorih na podelitvi grammyjev izrazili Billie Eilish, Bad Bunny in Olivia Dean, na dogajanje pa so se odzvali še Sabrina Carpenter, Green Day, Neil Young, Moby, Zara Larsson, glasbenik in igralec Joe Keery, igralec Yuri Lowenthal, skupina Duran Duran, Dave Matthews, Justin in Hailey Bieber, pevka Kehlani in nekateri drugi.

Razlagalnik

ICE je okrajšava za U.S. Immigration and Customs Enforcement (Imigracijske in carinske službe ZDA). Gre za zvezno agencijo v okviru Ministrstva za domovinsko varnost Združenih držav Amerike, ki je odgovorna za izvajanje in uveljavljanje imigracijskih in carinskih zakonov ZDA. Njihove naloge vključujejo preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih z imigracijo, izvajanje deportacij in upravljanje mejne varnosti. Agencija je pogosto tarča kritik zaradi načina izvajanja svojih nalog, zlasti v povezavi z ločevanjem družin in obravnavo migrantov.

Lorde, rojena kot Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, je novozelandska pevka, tekstopiska in producentka, ki je mednarodno slavo dosegla s svojim debitantskim singlom 'Royals' leta 2013. Njena glasba je znana po svojem alternativnem pop zvoku, introspektivnih besedilih in pogosto družbeno angažiranih temah. Lorde je prejela številne nagrade, vključno z več nagradami Grammy, in je znana po svojem aktivizmu za okoljevarstvena in socialna vprašanja.

Bruce Springsteen, znan tudi kot 'The Boss', je ameriški pevec, tekstopisec in kitarist. Je ena najvplivnejših osebnosti v rock glasbi, znan po svojih epskih pesmih, ki pogosto opisujejo življenje ameriškega delavskega razreda, socialne probleme in iskanje ameriških sanj. Njegova kariera traja več kot pet desetletij, v katerih je izdal številne uspešne albume in prejel številne nagrade, vključno z nagrado Grammy in oskarjem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
lorde pevka priseljenci minneapolis ice

