Lorena Kuzmanović spomladi na Versacejevi modni reviji v Milanu

Po podpisu pogodbe o sodelovanju z agencijo Miss Evropa jeLorena Kuzmanović samozavestno vkorakala v svet mode. Velika ljubiteljica vsega lepega, predvsem pa fitnesa, bo v prihodnje sodelovala z velikimi modnimi imeni.

Lorena, ki je sicer rojena v srbskem mestu Sombor, zdaj že sedem let živi in dela v Ljubljani. Pred kratkim je končala tudi glasbeno šolo, saj je poleg fitnesa in mode njena velika ljubezen tudi klavir, ki ga igra že od malih nog. Čeprav ji trenutna situacija onemogoča, da bi potovala, je spoznavanje novih držav in kulture njen najljubši oddih od dela.

Kot pravijo v njeni agenciji, bo imela zaradi eksotičnega videza, oblin in razumevanja modnega sveta kmalu veliko dela. Že spomladi pa bo, če se bo koronakriza le umirila, nastopila na prestižni Versacejevi modni reviji v Milanu.