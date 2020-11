Lori Loughlin bi lahko zaradi praznikov predčasno izpustili iz zapora

Lori Loughlin bi lahko predčasno izpustili iz zapora, da bi del praznikov preživela skupaj z otroki. Po besedah odgovornih naj bi bila Loughlinova iz zapora izpuščena v nedeljo, 27. decembra. 56-letna igralka je kazen začela prestajati 30. oktobra v zaporu v Dublinu v Kaliforniji. Pred tem so se številni že odzvali na kratko kazen, ki jo je dobila zvezdnica, ob tem pa so poudarili, da gre za 'beli privilegij'.

Avgusta je bila namreč igralki izrečena dvomesečna kazen zaradi goljufije, povezane z vpisom dveh hčera, ki jih ima skupaj z Mossimom Giannullijem , na univerzo v Južni Kaliforniji. Zakonca sta pred tem priznala krivdo, da sta plačala podkupnino v vrednosti približno pol milijona evrov z namenom, da bi hčerkama Olivii Jade in Isabelli Rose zagotovila mesti na Univerzi v Južni Kaliforniji.

Mossimo Giannulli in Lori Loughlin

Igralka tako preživlja zaporno kazen v istem zaporu, kot jo je igralka Razočaranih gospodinjFelicity Huffman, ki je za zapahi preživela 11 dni od dodeljene dvotedenske zaporne kazni za podobna kazniva dejanja.

Us Weekly je poročal, da so bili igralkini prvi dnevi v zaporu strašni. "Čeprav mora odsedeti le dva meseca, se tega zelo boji. Prepričana je, da se ji bo v zaporu kaj zgodilo ali da bodo njeno kazen podaljšali."Njen soprog, ki mu grozi pet mesecev zaporne kazni, za zdaj še ni odšel v zapor, sodnik jima je dosodil, da se morata do 19. novembra predati oblastem.