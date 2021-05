Lori Loughlin in Mossimo Giannulli se po prestani zaporni kazni selita iz Los Angelesa

Lori Loughlin in njen mož, modni oblikovalec Mossimo Giannulli , sta po tem, ko sta priznala krivdo v odmevnem fakultetnem škandalu, prestala zaporno kazen, ki jima je bila namenjena. Sedaj sta se pripravljena potruditi, da ohranita zakon, ki se je med težavami, ki so ju doletele v preteklem letu, znašel v škripcih.

Mossimo Giannulli in Lori Loughlin sta vpletenost v škandal priznala in kazen že prestala.

56-letnica se je z leto starejšim soprogom odločila, da bosta zapustila sanjski Los Angeles in se napotila v Idaho, kjer si obetata svež začetek. "Pred kratkim sta prodala luksuzno domovanje na Bel Airu in se preselila v manjši dom v varovani skupnosti Hidden Hills," je medijem zaupal eden od njunih prijateljev.

Par je skrbelo, kako bosta težke trenutke in odsotnost staršev preživeli hčeri Oliviain Isabella, sedaj, ko sta se dekleti odselili, pa ju nič več ne zadržuje pri tem, da mesta ne zapustita tudi sama. "Škandal je zahteval velik davek in posledično se je to poznalo tudi na njunem zakonu. Hčeri živita svoji življenji, zato se lahko posvetita drug drugemu in najdeta svoj mir,"je dodal prijatelj.