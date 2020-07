Lori Loughlin pred prestajanjem zaporne kazni prodala hišo v Los Angelesu

55-letna Lori Loughlin in 57-letni Mossimo Giannullista svoj prestižni dom v Bel Airu želela prodati za slabih 25 milijonov evrov, a sta ga po poročanju Variety prodala za 16 milijonov evrov soustanovitelju podjetja Tinder, Justinu Mateenu. Januarja sta zakonca prvič povedala, da prodajata svoj dom, ljudje pa so bili nad njuno odločitvijo šokirani. Ob tem sta pojasnila, da sta dvorec želela prodati že dlje časa, a to ni bila njuna prioriteta. Sedaj želita po prestani zaporni kazni začeti novo poglavje njunega življenja. Ob nakupu sta sicer zanj odštela dobrih 12 milijonov dolarjev.