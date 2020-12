Lori Loughlin pandemija otežuje življenje v zaporu

56-letna Lori Loughlin je konec oktobra začela prestajati dvomesečno bivanje v kalifornijskem zaporu, ob prihodu v zapor pa je morala takoj v karanteno. Igralka je v tem času že preživela obdobje stroge karantene, a so v zaporu med tem spremenili določena pravila, da bi omejili stike zaradi širjenja covida-19. To pomeni, da je omejen tudi dostop do telefona.

Domneve Olivie je potrdil tudi Holli Coulman, zaporniški svetovalec, ki je dejal, da so trenutni ukrepi v zapornih zaradi covida-19 podobni nenehni karanteni. "To pomeni, da ne smejo iz svoje enote, kjer spijo," je dejal Coulman za Fox News. Po njegovih besedah naj bi hrano delili v vrečah po posameznih zaporniških celicah. Zaradi spremenjenih pravil se zaporniki prhajo le trikrat na teden. "V vsaki celici sta dva pograda, dva stola in pisalna miza ter štiri omarice. Trenutno ima na voljo le par tekaških čevljev, par škornjev, kopalne copate in zaporniško uniformo. To je vse."Kljub težkim razmeram je Coulman potrdil, da se Lori počuti v redu, čeprav ima izredno omejene stike.

V skladu z dogovorom mora Loughlinova poleg zaporne kazni plačati globo v višini 150.000 dolarjev (približno 128.000 evrov), opraviti bo morala 100 ur družbenokoristnih del. Njen soprog Mossimo Giannullipa bo moral plačati 250.000 dolarjev (približno 213.000 evrov) denarne kazni in opraviti 250 ur družbenokoristnih del.