Čustveno srečanje Lori Loughlin s hčerama po prihodu iz zapora

Lori Loughlin, Isabella Rose Giannulli in Olivia Jade so končno spet skupaj.

Po poročanju tujih medijev je bilo njihovo srečanje čustveno, potočile so tudi kakšno solzo. "Konec je zelo težke preizkušnje," je dejal anonimen vir blizu zvezdnice, ki je izredno hvaležna, da lahko to obdobje življenja končno pusti za sabo. "To je bila najbolj stresna stvar, s katero se je morala ukvarjati v zadnjih letih. Novo leto namerava preživeti v družbi Olivie in Isabelle."

V zaporu je zvezdnica namreč živela v strogi izolaciji, ker je morala zaradi pandemije covida-19 omejiti stike, zato je bila omejena le na svojo zaporniško celico. Njen soprog Mossimo Giannullibo za zapahi ostal vse do aprila, ker mu je bila izrečena petmesečna zaporna kazen. "Težko ji je, ker je odšla domov brez svojega moža. Molijo, da bi to obdobje čim prej minilo."