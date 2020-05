Lori Loughlin se po priznanju bori s stresom in pritiski

Lori Loughlin je s priznanjem glede sodelovanja v goljufiji pristala na to, da bo v zaporu preživela dva meseca, naložili pa so ji tudi sto ur družbeno koristnega dela . Sedaj je razkrila, da je priznanje terjalo svoj davek, saj je bila ves čas pod izjemnim stresom, ki je nanjo vplival psihično in tudi fizično. Zadnje leto je bilo za igralko prava nočna mora, ki je na dinamiko družine močno vplivala.

Dejstvo, da je za igralko in njenega moža Mossima Giannullija bolje, da krivdo priznata, je zvezdnici naložilo veliko breme. Prijatelji igralke pravijo, da je bila pot enormnim pritiskom, ki je neprimerljiv z ostalimi dogodki v življenju. Lori in Mossimo dejanja obžalujeta, oba pa čutita, da sta s priznanjem storila prav in komaj čakata trenutek, ko bosta opravila z zaporno kaznijo in pustila neljube dogodke za sabo.