Lori Loughlin se v zaporu zateka k veri

Ameriška igralka Lori Loughlin , ki smo jo lahko spremljali v seriji Polna hiša , mora ostati za zapahi še do 28. decembra. Takrat bo odslužila dvomesečno zaporno kazen, ki ji je bila dodeljena zaradi vpletenosti v odmeven univerzitetni škandal.

Lori Loughlin bo v zaporu ostala do 28. decembra.

"Moli dneve in noči. Vera ji je pomagala, da je preživela to težko obdobje,"je povedal anonimen vir za ameriške medije o Lorinem služenju zaporne kazni. Čas za zapahi naj bi preživljala tudi z branjem knjig. "Komaj čaka, da bo doma s hčerkama," je še dejal vir. Isabella Giannulli in Olivia Jade naj ne bi imeli stikov s svojima staršema, odkar sta morala oditi v zapor, kjer velja posebna politika za preprečevanje širjenja covida-19.