Lori Loughlin si želi nadaljevati igralsko kariero

Igralka je povedala, da je bil čas, ki ga je preživela v zaporu, nekaj najhujšega v njenem življenju. Odhod domov pa ji je pomenil uresničitev sanj. 21-letna Olivia Jade in 22-letna Isabella Rose sta svojo mamo doma čustveno sprejeli. "Njeni hčeri sta pripravili prav posebno dobrodošlico. Dom sta okrasili z rožami in okraski, skuhali sta njene najljubše jedi," je povedal vir blizu zvezdnice. "Njihovo srečanje je bilo zelo čustveno, ker je hčeri zelo pogrešala, in hitro želi pozabiti na to težko obdobje. Dneve v zaporu si je krajšala tudi z molitvijo."

Kljub temu je igralki in njenima hčerama hudo, ker je v zaporu še vedno njen partner in njun oče. "Štejejo dneve, dokler se Mossimo ne vrne."Mossimo Giannulli v zaporu prestaja petmesečno zaporno kazen. "Lori je svoj prvi teden, odkar je doma, preživela v krogu svojih hčera. Zdaj, ko je varno doma, znova skuša najti staro rutino, a je to precej zahtevno, ker je Mossimo še vedno za zapahi."

Avgusta leta 2020 sta bila slavna zakonca obsojena, da sta podkupila Williama Ricka Singerja, da bi njuni hčeri sprejeli na prestižno univerzo v Južni Kaliforniji. Čeprav sta sprva zanikala vpletenost, sta kasneje le priznala, da sta želela ogoljufati sistem. V skladu z dogovorom mora Loughlinova poleg zaporne kazni plačati globo v višini 150.000 dolarjev (približno 128.000 evrov), opraviti bo morala 100 ur družbenokoristnih del. Njen soprog Mossimo Giannulli pa bo moral plačati 250.000 dolarjev (približno 213.000 evrov) denarne kazni in opraviti 250 ur družbenokoristnih del.