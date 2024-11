Lottie Moss se je odločila: dovolj je objavljanja erotičnih fotografij

OGLAS

Trend, ki je pred leti zavladal v svetu slavnih, ko so si zvezdnice ena za drugo ustvarjale profile na platformi OnlyFans, se več kot očitno zaključuje. Zdaj bi celo lahko rekli, da se ustvarja nov, in sicer trend zapuščanja omenjene platforme in opustitev kariere 'erotičnega modela'.

Z mislijo o opustitvi objavljanja na OnlyFans se spogleduje tudi Lottie Moss. FOTO: Profimedia icon-expand

Nedavno je svoj umik razglasila raperka Iggy Azalea, zdaj pa se z mislijo o opustitvi takšnega dela spogleduje tudi Lottie Moss. Mlajša polsestra Kate Moss je za tuje medije namreč razkrila, da razmišlja o tem, da ukine svoj profil na platformi, kljub dejstvu, da s svojimi fotografijami zasluži tudi do 35.000 evrov na mesec.

In kaj je razlog za takšno odločitev 26-letnice? "Čutim, da odraščam," je za MailOnline dejala zvezdnica, ki si v prihodnosti želi denar služiti na televiziji. V načrtu ima namreč voditi svoj podcast in se podati v televizijske vode, zato je svoje sledilce opozorila, da se objavljanje erotičnih vsebin približuje koncu. Kdaj točno bo zapustila OnlyFans, pa ni razkrila.

Manekenka je leta 2021, ko je sporočila, da se je pridružila eksplicitni platformi, navdušila s svojo odločitvijo. FOTO: Profimedia icon-expand

Manekenka je leta 2021, ko je sporočila, da se je pridružila eksplicitni platformi, navdušila s svojo odločitvijo. Hitro je pridobila številne sledilce, njen zaslužek pa je bil iz meseca v mesec večji. Leto pozneje je nato v intervjuju za Glamour dejala, da ima rada nadzor nad svojimi financami, kar ji takšno delo omogoča. "Skoraj takoj sem dobro zaslužila z OnlyFansom. Ne želim razkriti, koliko, ker kroži veliko informacij o tem, koliko dekleta zaslužijo, vendar pri meni ni šlo za denar. Šlo je za to, da najdem nekaj, v čemer sem končno lahko to, kar sem. Manekenska industrija je tako glamurozna, platforma pa je edino mesto, kjer se počutim močno in varno," je povedala.