Louis C. K. po obtožbah spolnih napadov znova na odru

Gledalec, ki se je udeležil predstave, je bil z nastopom zadovoljen: "Nekatere šale so se mi zdele neokusne in čez mejo, a na splošno se mi je zdela predstava dobra." Z njim se je očitno strinjalo tudi občinstvo, ki je bilo navdušeno predvsem nad Louisovim povratkom v svet komedije: "Ob prihodu na oder je prejel stoječe ovacije. Njegov nastop je bil opolzek, ampak smešen," je za Page Six povedal neimenovan vir. Drug obiskovalec je za tuj medij dejal, da so morali ob prihodu v dvorano vsi udeleženci svoje telefone zakleniti v posebne torbice, ki onemogočijo snemanje ali fotografiranje med predstavo.

Komiku Louisu C. K. je žal za neprimerno vedenje, a ga je očitno za zdaj še preveč sram, da bi o škandalu spregovoril pred množico neznancev. Na nastopu v New Yorku se je namreč šalil o vsem, razen o svojih spolnih napadih. Osramočen komik je v dvorani Hulu na legendarnem prizorišču Madison Square Garden svoje šale stresal pred velikim napisom "oprosti" , a se kljub temu v komični predstavi ni navezal na spolni prestopek, ki ga je v javnem opravičilu priznal leta 2017. Raje je govoril 11. septembru, pedofiliji in obsedenosti s številom smrtnih žrtev, ki so podlegle covidu-19.

Spomnimo, da je leta 2017 po številnih obtožbah Louis priznal, da je masturbiral pred ženskami brez njihovega soglasja. V opravičilu za javnost je zapisal: "Te zgodbe so resnične. Svoj čas sem si rekel, da je v redu, ker ženski nikoli nisem pokazal svojega t**a, ne da bi jo prej vprašal, kar je tudi res. A kot sem se naučil kasneje v življenju, prepozno, da ko imaš moč nad neko osebo, da tudi če vprašaš, kaj naj pogleda, to ni vprašanje. To je napaka. Moč, ki sem jo imel nad temi ženskami, je bila, da so me oboževale. In to moč sem izrabil neodgovorno." Opravičilo je takrat naletelo na številne kritike, saj so mu mnogi očitali, da v njem ni eksplicitno zapisal, da svoja dejanja obžaluje. Po škandalu se več let ni pojavljal v javnosti, nastopil je le na nekaj manjših lokalnih šovih.