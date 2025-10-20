Louis Tomlinson: Liamova smrt nas je zbližala

Smrt Liama Payna je člane skupine One Direction zbližala, je v intervjuju za časnik Independent dejal nekdanji član omenjene skupine Louis Tomlinson . "Najboljši prijatelji so tisti, s katerimi se, ko se končno srečate, zdi, kot da ni minilo nič časa. Čudovito je videti, da se vsem tako dobro godi," je dejal.

Kot je priznal, nikoli ne bo mogel sprejeti Paynove smrti. "Naivno sem mislil, da bom v tem trenutku nekoliko bolje prenesel žalovanje kot ostali ljudje moje starosti," je pripomnil, s čimer se je navezoval na smrt svoje mame, ki je umrla leta 2016, in sestre, ki je preminila tri leta kasneje.

Payne je sredi oktobra lani umrl po padcu iz hotela v Buenos Airesu. V tem obdobju je pevec živel v Argentini, spletna vplivnica pa je Južno Ameriko zapustila le nekaj dni pred njegovo smrtjo. Sodnica v primeru je konec lanskega leta v povezavi s Paynovo smrtjo vložila obtožnice proti petim ljudem, tri od njih so kasneje oprostili.

"Spomini, ki smo jih delili z njim, bodo za vedno ostali z nami. /.../ Zelo ga bomo pogrešali," so po njegovi smrti v pisni izjavi zapisali člani skupine.