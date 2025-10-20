Svetli način
Tuja scena

Louis Tomlinson: Liamova smrt nas je zbližala

London, 20. 10. 2025 17.55 | Posodobljeno pred 58 minutami

Avtor
R. M.
Komentarji
3

Smrt Liama Payna, ki je umrl lanskega oktobra, je fante, s katerimi so bili del skupine One Direction, zbližala. Ob tem je dodal, da Paynove smrti nikoli ne bo mogel sprejeti.

Smrt Liama Payna je člane skupine One Direction zbližala, je v intervjuju za časnik Independent dejal nekdanji član omenjene skupine Louis Tomlinson. "Najboljši prijatelji so tisti, s katerimi se, ko se končno srečate, zdi, kot da ni minilo nič časa. Čudovito je videti, da se vsem tako dobro godi," je dejal.

Liam Payne in Louis Tomlinson
Liam Payne in Louis Tomlinson FOTO: AP

Kot je priznal, nikoli ne bo mogel sprejeti Paynove smrti. "Naivno sem mislil, da bom v tem trenutku nekoliko bolje prenesel žalovanje kot ostali ljudje moje starosti," je pripomnil, s čimer se je navezoval na smrt svoje mame, ki je umrla leta 2016, in sestre, ki je preminila tri leta kasneje.

Preberi še Minilo leto od smrti Liama Payna: Pogrešali te bomo do konca življenja

Payne je sredi oktobra lani umrl po padcu iz hotela v Buenos Airesu. V tem obdobju je pevec živel v Argentini, spletna vplivnica pa je Južno Ameriko zapustila le nekaj dni pred njegovo smrtjo. Sodnica v primeru je konec lanskega leta v povezavi s Paynovo smrtjo vložila obtožnice proti petim ljudem, tri od njih so kasneje oprostili.

"Spomini, ki smo jih delili z njim, bodo za vedno ostali z nami. /.../ Zelo ga bomo pogrešali," so po njegovi smrti v pisni izjavi zapisali člani skupine.

one direction louis tomlinson liam payne
KOMENTARJI (3)

Sixten Malmerfelt
20. 10. 2025 18.49
+1
Kaj ste se skup zapuhali?
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 18.35
+1
A že obsaja cover band, ki sliši na ime one e®ection? Igram lončeni bas, če bi se še kdo pridružil..
ODGOVORI
1 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 10. 2025 18.36
+1
Rabim še koga za na glavnik pa ribežn.
ODGOVORI
1 0
