Lourdes o Madonni: Je najbolj delovna oseba, kar jih poznam

Lourdes Leon, najstarejša Madonnina hči, ki jo ima z nekdanjim partnerjem Carlosem Leonom, je odraščala pod strogim nadzorom svoje matere. To pa je tudi pomemben razlog, da se je zelo hitro osamosvojila in ni želela biti odvisna od matere in njenega denarja. "Mislim, da je moja mati opazovala vse te otroke slavnih staršev in se odločila, da njeni otroci ne bodo takšni. Zdi se mi, da si starši, ki financirajo svoje otroke, prilaščajo pravico do nadzora nad njimi. Moja mama ima zelo rada nadzor, zato me nadzoruje že celo življenje. Odločila sem se, da se bom osamosvojila takoj, ko zaključim srednjo šolo," je dejala Lourdes, ki si sama plačuje šolnino na univerzi in živi v soseski Bushwick v Brooklynu, daleč stran od Hollywooda.

Lourdes Leon in Madonna

Z leti pa Lourdes vedno bolj občuduje svojo mamo, še posebej njeno delovno etiko in kako velik navdih je drugim ženskam. Navdihuje jo tudi dejstvo, da je bila Madonna vedno pred svojim časom. "Dolgo časa nisem razumela, kako pomembno je opolnomočenje in kaj to pomeni za ženske. Je najbolj delovna oseba, kar jih poznam, a tega na žalost nisem podedovala. Podedovala sem njeno željo po nadzoru, a ne njene delovne etike," je še povedala samokritična Lourdes. Madonna ima še 21-letnega sina Rocca, 15-letnega Davida in tri hčerke, 15-letno Mercy ter 9-letni dvojčici Estero in Stello. Zvezdnica je leta 2017 za People spregovorila o izzivih starševstva in odraščanju otrok: "Imela sem neko smešno prepričanje, da postane starševstvo z leti lažje, ko otroci odraščajo. V resnici je ravno obratno, saj postajajo odrasli in res potrebujejo vodstvo."