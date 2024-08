S čim je simpatična Paragvajka burila duhove v olimpijski vasi?

Paragvajska plavalka Luana Alonso je s strani medijev v času olimpijskih iger prejela veliko pozornosti. A za to niso zaslužni njeni športni uspehi, temveč škandal, v vrtincu katerega se je znašla. Ena najlepših športnic letošnjih olimpijskih iger naj bi bila primorana zapustiti olimpijsko vas zaradi kršenja pravil – namesto v uradnih oblačilih reprezentance se je naokoli sprehajala v svojih oblačilih, to pa ni bil njen edini 'greh'.

Po poročanju tujih medijev se je družila s preostalimi ekipami, njena prisotnost pa je po besedah vodje paragvajske olimpijske ekipe Larisse Schaerer ustvarjala neprimerno vzdušje znotraj paragvajske ekipe. Ob uradni izjavi se je Paragvajki zahvalila, ker je ravnala po navodilih in se je samovoljno odločila, da noči ne bo preživela v vasi. Schaererjeva ob tem ni ponudila podrobnosti glede plavalkinega t. i. neprimernega obnašanja.

Zgodbo uporniške plavalke so mediji hitro pograbili, zato se je plavalka na vse skupaj odzvala in dejala, da je žrtev laži in lažnih informacij. Poudarila je, da nikoli ni bila izključena iz ekipe oziroma odstranjena iz koderkoli in medije prosila, naj ne širijo lažnih informacij. "Nočem dajati nobenih izjav, a ne bom dovolila, da bi laži vplivale name," je zapisala plavalka, ki je na istem omrežju naznanila tudi svojo športno upokojitev. "Zdaj je tudi uradno! Poslavljam se od plavanja, hvala vsem za podporo. Oprosti mi, Paragvaj, lahko se ti samo zahvalim," so besede, s katerimi se je poslovila od bazena.

Kljub neuspešni olimpijski zgodbi, ni se namreč uspela uvrstiti v polfinale, je plavalka v francoski prestolnici tudi uživala. Med drugim je obiskala pariški Disneyland, si privoščila nakupovanje v luksuznih trgovinah, noč preživela v luksuznem hotelu in si ogledala nekaj turističnih atrakcij. V akciji je spremljala teniško smetano Novaka Đokovića in Rafaela Nadala, s katerim se je tudi fotografirala. Po nekaj dneh užitka pa se je vrnila v ZDA, kjer študira politologijo.