Lucy Hale obeležila prvo obletnico treznosti

V zapisu, ki ga je opremila s fotografijo torte, je dodala še:"Čeprav je bilo to potovanje večinoma zasebno, sem nocoj čutila, da moram vsem, ki se borijo, povedati, da niste sami in da ste ljubljeni."

Njen dosežek so pohvalili številni zvezdniki. "Tako sem ponosna nate, sestra," je objavo komentirala glasbenica Demi Lovato."Zelo te imam rada. Hvala, ker si bila del mojega potovanja in mi dovolila, da sem del tvojega." Navdušenja nista skrivali niti igralki Lili Reinhart in Lily Collins. Zvezdnico serije Ljubke lažnivke so pohvalile tudi soigralke. "Čestitam, Lucy," je zapisala Troian Bellisario. "To je pogumno. In kul. In navdihujoče. In zaslužiš si vso svojo ljubezen in ljubezen drugih," se je strinjala Janel Parrish. Halovo sta pohvalili tudi Shay Mitchell in Sasha Pieterse.

33-letna igralka je o svoji odločitvi, da bo prenehala z uživanjem alkohola, spregovorila že v preteklosti. V nekem intervjuju je priznala, da se je zaradi prepoznavnosti izognila potencialnim težavam. "Ko postaneš priljubljen, ti vsi preprosto ustrežejo." Poudarila je, da se je zaradi tega osredotočila na to, da se obkroži z dobrimi ljudmi. "Skušam biti najboljša možna različica sebe."