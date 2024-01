Lucy Hale po težki bitki z odvisnostjo: Najlepši dar sebi

"Ostajam hvaležna za še eno leto rasti, lekcij, radosti in samospoznanj," je zapisala v daljšem zapisu in dodala, da so ji interakcije, pogovori in trenutki ranljivosti, ki jih je delila z ljudmi, odkar je prenehala piti alkohol, dali toliko pomena.

"Te izkušnje so tisto, kar bom odnesla od tega leta. Vsaki osebi, s katero sem se povezala v tem letu, se iz dna srca zahvaljujem," je nadaljevala, naslovila pa je je tudi tiste oboževalce, ki sami v tem času bijejo bitko z odvisnostmi. "Če se borite tudi vi, vedite, da niste sami in vam po tej poti ni treba hoditi samim. Ne obstaja prava ali napačna pot zdravljenja, ki je zelo osebna in edinstvena za vsakega. Moj nasvet je, da ostanete odprtega srca, radovedni in poiščete ljudi, ki vas vidijo in podpirajo. Postane boljše. Živite trenutek za trenutkom," je še zapisala.