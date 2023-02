Lucy Hale v joku opisala težko pot do streznitve

Igralka Lucy Hale je nedavno v solzah spregovorila o svoji težki poti do streznitve. Zvezdnica je med intervjujem z novinarjem Stevenom Bartlettom iskreno spregovorila o tem, kako samodestruktivno se je obnašala v tem obdobju, priznala pa je tudi, da jo že samo pripovedovanje o tem težkem času spravi v jok.

Igralka Lucy Hale je na valentinovo sporočila, da je v začetku leta obeležila prvo obletnico treznosti. 33-letnica je v nedavnem intervjuju razkrila, kako težko se ji je bilo odpovedati razvadi, dodala pa je, da jo pogovor o tem obdobju vedno spravi v solze. Ob objavi svoje težke preizkušnje na valentinovo so jo pohvalili številni zvezdniki, med drugim tudi glasbenica Demi Lovato in igralka Lily Collins.

icon-expand Lucy Hale FOTO: Profimeda

"Všeč mi je, kje v življenju sem pristala. Bilo je res boleča, a izjemno močna izkušnja. Na tem potovanju sem spoznala sebe, se veselila, bilo pa je tudi precej grozljivo," je povedala 33-letna igralka in dodala, da se je skušala alkoholu odpovedati vse od svojih 20. let, težave pa je imela že vse od 14. leta, ko je prvič poskusila alkoholno pijačo. Zvezdnica je iskreno priznala, da ji je opitost 'utišala' misli, kar pa je bilo zanjo zelo izčrpavajoče, a se je šele pod vplivom alkohola zares počutila kot ona sama, za kar pravi, da je to bil samo izgovor. "Bila sem pravi učni primer pijanca. Pila sem do nezavesti in nisem se spominjala, kaj sem govorila ali počela v pijanem stanju," je pripovedovala 33-letnica.

Iskreno je priznala, da se je zaradi nekdanjih fantov, mame, kariere in ostalih razlogov skušala spremeniti, a se je morala v resnici alkoholu odpovedati zaradi sebe. Za ta korak se je odločila 2. januarja 2022. "Rekla sem, da si zaslužim več od tega življenja. Poskusiti sem morala na drugačen način," je bila iskrena in razložila, da je bila najnižja točka, ko se ji je zgodila serija slabih stvari in se je znašla na 'dnu pekla'. Svoji vztrajnosti je pripisala zmožnost, da se je vedno znala izvleči iz težkih časov in se obrniti na drugo stran. Teden dni pred intervjujem je zvezdnica svoje sledilce presenetila z objavo na družbenem omrežju z novico, da je praznovala prvo obletnico treznosti, potem ko je bila težek boj v zasebnem življenju. "S to objavo praznujem ljubezen do sebe in največjo stvar, ki sem jo naredila. Drugega januarja letos sem praznovala leto treznosti," je zapisala ob fotografiji torte, ki jo je objavila na valentinovo, in dodala, da je s to objavo želela vzpodbuditi vse, ki bijejo podobno bitko. V komentarjih pa so ji čestitali številni zvezdniški prijatelji.