Igralka Lucy Hale v svoj dom sprejela novega hišnega ljubljenčka

Lucy Hale je posvojila novega hišnega ljubljenčka. 32-letnica je na družbenih omrežjih objavila fotografije, na katerih je v travi skupaj z novim psom Ethelom in starejšim psom Elvisom. "Moja mala družina. Predstavljam vam Ethela. Hvala Melissa in vsem #wagmorpets, da ste ga rešili in za vse, kar počnete, da ti angelčki dobijo svoj varni dom."