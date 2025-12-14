Lucy Liu: Moj sin sploh ne ve, kako 'kul' sem

Lucy Liu velja za eno največjih hollywoodskih zvezd, ki je zaslovela predvsem s filmi v zgodnjih 2000. letih. A njen sin Rockwell Lloyd se po njenih besedah ne zaveda, kako uspešna je njegova mama. "Ne ve, kako kul sem. Vendar ve, da znam pripraviti odličnega piščanca in ogreti dobro lazanjo. Saj veste, osnovne materinske stvari," se je pošalila Liu.

Kot je dejala, Rockwell doslej še ni videl veliko njenih filmov. "Mislim, da je najprej, kar je videl - in verjetno edino, kar je kdaj videl - film Red One. Bil je star devet let in verjetno je bil malo prestrašen, ko je gledal film. Zdaj pa, ko je premagal strah pred nekaterimi strašnimi bitji, mu je film res všeč," je dejala.

Ob tem upa, da je njen sin zelo ponosen nanjo. "Zelo ga imam rada. On je moj največji učitelj. To vedno ponavljam, ker se še nikoli nisem v tako kratkem času toliko naučila. Mislila sem, da vem vse, ko sem bila stara 16 let," je povedala.

Igralka je zaslovela z vlogo Alex v Čarlijevih angelčkih, pa tudi z vlogami v filmih Ubila bom Billa ter seriji Seks v mestu.