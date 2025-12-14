Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Lucy Liu: Moj sin sploh ne ve, kako 'kul' sem

Los Angeles, 14. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Sin ameriške igralke Lucy Liu ne ve, kako "kul" je njegova mama. To je slavna igralka povedala v pogovoru za revijo People, ob tem pa dodala, da je njen "največji učitelj". "To vedno ponavljam, ker se še nikoli nisem v tako kratkem času toliko naučila," je še dodala zvezdnica.

Lucy Liu velja za eno največjih hollywoodskih zvezd, ki je zaslovela predvsem s filmi v zgodnjih 2000. letih. A njen sin Rockwell Lloyd se po njenih besedah ne zaveda, kako uspešna je njegova mama. "Ne ve, kako kul sem. Vendar ve, da znam pripraviti odličnega piščanca in ogreti dobro lazanjo. Saj veste, osnovne materinske stvari," se je pošalila Liu.

Lucy Liu
Lucy Liu FOTO: AP

Kot je dejala, Rockwell doslej še ni videl veliko njenih filmov. "Mislim, da je najprej, kar je videl - in verjetno edino, kar je kdaj videl - film Red One. Bil je star devet let in verjetno je bil malo prestrašen, ko je gledal film. Zdaj pa, ko je premagal strah pred nekaterimi strašnimi bitji, mu je film res všeč," je dejala.

Ob tem upa, da je njen sin zelo ponosen nanjo. "Zelo ga imam rada. On je moj največji učitelj. To vedno ponavljam, ker se še nikoli nisem v tako kratkem času toliko naučila. Mislila sem, da vem vse, ko sem bila stara 16 let," je povedala.

Igralka je zaslovela z vlogo Alex v Čarlijevih angelčkih, pa tudi z vlogami v filmih Ubila bom Billa ter seriji Seks v mestu.

lucy liu Rockwell Lloyd starševstvo igra
Naslednji članek

Sydney Sweeney na detektorju laži razkrila, ali so njene prsi naravne

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385