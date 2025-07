Ludacris o novem delu Hitrih in drznih: Kmalu vas bomo presenetili

Ludacris je namignil, da se bo priljubljena franšiza Hitri in drzni končala z udarnim zaključkom. Na nedavnem dogodku je igralec po poročanju revije People dejal, da poleg vse nove glasbe, ki jo pripravlja, dela še na enem filmu, ki bo izšel drugo leto ob 25. obletnici. Prvotni film je izšel junija 2001, govorice pa kažejo, da naj bi domnevno zadnji del izšel približno v istem mesecu leta 2026.

Ludacris – čigar pravo ime je Christopher Bridges – igra lik Teja Parkerja v akcijski filmski uspešnici Vin Diesela že od drugega dela uspešnice iz leta 2003. Nazadnje je vlogo ponovil v filmu iz leta 2023.

"Zadnji film se je končal s precej odprtim koncem. Ljudje so nekako ostali v negotovosti," je povedal za omenjen medij leta 2024 in dodal: "Občutek imam, da se bomo zagotovo kmalu vrnili in vse presenetili. Bo zadnji? Ne vem, ampak bomo videli."

Prihajajoči film naj bi bil nadaljevanje zadnjega filma."Ta veliki finale ni le konec; je praznovanje neverjetne družine, ki smo jo skupaj zgradili," je februarja na Instagram zapisal Vin Diesel.