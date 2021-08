Ludacris pojasnil, zakaj imata njegovi mladi hčerki debetno kartico

Ludacris, ki z družino prebiva na velikem posestvu v Atlanti, kjer se med drugim najdeta tudi privatno jezero in teniško igrišče, svoje štiri otroke že od mladih let uči finančne odgovornosti. "Pomembno je, da razumejo, kako zaslužiti lasten denar in privarčevati za stvari, ki jih želijo kupiti." Kljub dobri vzgoji pa je številne vseeno presenetilo dejstvo, da je svojima hčerkama, 6-letni Cadence in 7-letni Cai, priskrbel debetno kartico.