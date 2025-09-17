Luka Dončić kot maneken, oboževalci: 'Pozabili smo, da ima obraz modela'

Luko Dončića smo tako v Sloveniji kot v ZDA navajeni v športnih oblačilih, zato je navdušenje nad novimi modnimi fotografijami, ki so jih posneli pri reviji Wall Street Journal, toliko večje. 26-letni Slovenec je poziral za modno naslovnico jesenske izdaje moške revije, v intervjuju pa znova spregovoril o težki in nepričakovani menjavi iz Dallasa v Los Angeles, kjer z družino začenja novo poglavje.
"Vsi so govorili o tem. Še zdaj vsi govorijo o tem," je med drugim v intervjuju povedal Luka. "Nisem vedel, kako reagirati, kako se obnašati in kaj reči. Bil je velik šok. Čutil sem, da je Dallas moj dom. Tam sem imel veliko prijateljev. Oboževalci so me vedno podpirali in Dallasovih oboževalcev res nisem želel vznemirjati. Prav tako nisem želel vznemiriti oboževalcev Lakersov," je še dodal v intervjuju.
Oboževalci nad 'modelom Luko' navdušeni
Bolj kot sam intervju pa so Dončićeve oboževalce navdušile modne fotografije. Na eni teh je Luka oblečen v sive hlače in bež volnen pulover, videz pa dopolnjuje pas z veliko zaponko. Košarkar v rokah drži črno košarkarsko žogo, pogled pa ima uprt proti tlom. Na drugi sedi na klopci obdan z zelenjem, oblečene pa ima rjave hlače in rjav pulover, celoten videz pa nemoteče dopolnjujejo nogavice svetlo modre in rožnate barve ter natikači. Košarkar ima okoli vratu ogrlico, na levici pa večjo zapestno uro.
Poziral je tudi v kadi, prtljažniku avtomobila, kjer ima okoli vratu slušalke in ob leseni steni s štukaturo, kjer je izpostavljena njegova višina.
"Ulala, te fotke so pa kar malo fejst vroče. Če bi bila vsaj 20 let mlajša, bi rekla vražje seksi. Luka je legenda, vse dobro v karieri in privat," je ob njih v slovenščini pripisala ena od oboževalk, nekdo drug pa je dodal: "Luka, če bereš to, vedi, da si neverjeten!" Tretji je zapisal: "Zato bom vedno navijal za Luko Dončića, ne glede na to, kam bo šel. Je odličen košarkar, lepo razmišlja, je čudovita oseba, ki podpira skupnost na in izven igrišča."
Navdušeni pa niso le nad njegovo osebnostjo, mnoge je presenetil tudi s pojavo. "To pa je Lukov stil. Tvoji čevlji so noro dobri," je zapisala neka oboževalka, druga pa dodala: "Izgubila bom glavo, ker je tako dobro videti!" Tretja je zapisala: "Pozabila sem, da ima Luka obraz in višino manekena!"
