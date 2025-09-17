Svetli način
Luka Dončić kot maneken, oboževalci: 'Pozabili smo, da ima obraz modela'

Los Angeles, 17. 09. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 47 minutami

K.Z.
Zanimanje čez lužo za našega košarkarja Luko Dončića kar ne poneha. Čeprav je 26-letni Ljubljančan znan po tem, da zasebnost skrbno skriva pred javnostjo, pa občasno odstre tančico in ponudi vpogled v svoje občutke in misli, predvsem kar se tiče kariere. To je storil tudi za revijo Wall Street Journal, ki je ob intervjuju posnela tudi modne fotografije in navdušila Lukove oboževalce.

Luko Dončića smo tako v Sloveniji kot v ZDA navajeni v športnih oblačilih, zato je navdušenje nad novimi modnimi fotografijami, ki so jih posneli pri reviji Wall Street Journal, toliko večje. 26-letni Slovenec je poziral za modno naslovnico jesenske izdaje moške revije, v intervjuju pa znova spregovoril o težki in nepričakovani menjavi iz Dallasa v Los Angeles, kjer z družino začenja novo poglavje.

"Vsi so govorili o tem. Še zdaj vsi govorijo o tem," je med drugim v intervjuju povedal Luka. "Nisem vedel, kako reagirati, kako se obnašati in kaj reči. Bil je velik šok. Čutil sem, da je Dallas moj dom. Tam sem imel veliko prijateljev. Oboževalci so me vedno podpirali in Dallasovih oboževalcev res nisem želel vznemirjati. Prav tako nisem želel vznemiriti oboževalcev Lakersov," je še dodal v intervjuju.

Oboževalci nad 'modelom Luko' navdušeni

Bolj kot sam intervju pa so Dončićeve oboževalce navdušile modne fotografije. Na eni teh je Luka oblečen v sive hlače in bež volnen pulover, videz pa dopolnjuje pas z veliko zaponko. Košarkar v rokah drži črno košarkarsko žogo, pogled pa ima uprt proti tlom. Na drugi sedi na klopci obdan z zelenjem, oblečene pa ima rjave hlače in rjav pulover, celoten videz pa nemoteče dopolnjujejo nogavice svetlo modre in rožnate barve ter natikači. Košarkar ima okoli vratu ogrlico, na levici pa večjo zapestno uro.

Poziral je tudi v kadi, prtljažniku avtomobila, kjer ima okoli vratu slušalke in ob leseni steni s štukaturo, kjer je izpostavljena njegova višina.

"Ulala, te fotke so pa kar malo fejst vroče. Če bi bila vsaj 20 let mlajša, bi rekla vražje seksi. Luka je legenda, vse dobro v karieri in privat," je ob njih v slovenščini pripisala ena od oboževalk, nekdo drug pa je dodal: "Luka, če bereš to, vedi, da si neverjeten!" Tretji je zapisal: "Zato bom vedno navijal za Luko Dončića, ne glede na to, kam bo šel. Je odličen košarkar, lepo razmišlja, je čudovita oseba, ki podpira skupnost na in izven igrišča."

Navdušeni pa niso le nad njegovo osebnostjo, mnoge je presenetil tudi s pojavo. "To pa je Lukov stil. Tvoji čevlji so noro dobri," je zapisala neka oboževalka, druga pa dodala: "Izgubila bom glavo, ker je tako dobro videti!" Tretja je zapisala: "Pozabila sem, da ima Luka obraz in višino manekena!"

KOMENTARJI (14)

devlon
17. 09. 2025 11.43
-1
tud mene bi se dal tako slikat.. 200 fotk, ena bi ze ratala. taka, kjer bi v tla gledal al pa nekaj
ODGOVORI
0 1
Amor Fati
17. 09. 2025 11.48
Valda da od 500 fotk vsaj ena dobr rata.
ODGOVORI
0 0
Quatflow
17. 09. 2025 11.40
+1
Šlape zmagajo. Imajo Slovenski pridih :)
ODGOVORI
1 0
Deep1
17. 09. 2025 11.36
+1
Saj on je "model" 😆😆
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
17. 09. 2025 11.33
+2
Ko si član LA Lakers, imaš praktično vsakodnevne medijske in sponzorske obveznosti. Ni mu lahko, pa čeprav zgleda kot da mu je lahko. Grem stavit, da bo po koncu kariere pozabil na trenersko licenco in se raje posvetil svoji družini. Bedarije kot je ta, mu samo tratijo dragoceni čas.
ODGOVORI
2 0
DIKLOVE
17. 09. 2025 11.31
+1
na naslovnici ima glavo dol, da se sploh ne vidi kdo je. Ce ne bi pisalo kdo nebi vedel kdo je na sliki.
ODGOVORI
2 1
Mr Nobady
17. 09. 2025 11.27
+4
Kakšno čudo je to? "Pozabila sem da ima obraz manekena" meni se bolj zdi kot kmet... Kar ne rečem da je to slabo..
ODGOVORI
6 2
DIKLOVE
17. 09. 2025 11.31
+1
Ja, vedno je nekako zalosten na slikah.
ODGOVORI
2 1
Capri
17. 09. 2025 11.43
+1
Si kmetica?
ODGOVORI
1 0
bandit1
17. 09. 2025 11.26
+0
OK stari žoge ne boš prmetaval 50 let.
ODGOVORI
1 1
trac
17. 09. 2025 11.25
+4
Se je že začela sezona X člankov na dan ...
ODGOVORI
6 2
Watcherman
17. 09. 2025 11.18
+0
Legenda.
ODGOVORI
2 2
Nightingale
17. 09. 2025 11.14
+2
'Pozabili smo, da ima obraz modela' 😂
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
17. 09. 2025 11.24
-1
Naši politiki pa imajo povečini možgane modela...
ODGOVORI
0 1
