Luka Dončić s športno opremo obdaroval bolne otroke

Slovenski zvezdnik lige NBA je nedavno razveselil 80 bolnih otrok v otroški bolnišnici v Dallasu. Podaril jim je namreč darilne pakete, ki so poleg znanih športnih obuval vsebovali še oblačila, pisma in podpisane fotografije uspešnega športnika. Prav posebno darilo v paketu pa je predstavljala pobarvanka Luka in Bobi, ki prikazuje prijateljstvo med Slovencem in njegovim ekipnim kolegom Bobanom Marjanovićem.

Luka Dončić je znova dokazal, da ima veliko srce. Obdaril je namreč 80 otrok, ki se trenutno zdravijo v dallaški otroški bolnišnici. “Zdravo, prijatelj. Si močan in pogumen. Upam, da ti ta darila prinesejo nasmeh in dobro voljo ter polepšajo tvoj dan. Ostani močan in pogumen še naprej, jaz verjamem vate,“ se je glasilo njegovo sporočilo.

22-letnik je otrokom podaril prav posebne darilne pakete, ki so poleg znanih športnih obuval vsebovali še majice, nogavice, torbe in podpisane fotografije slavnega športnika. To pa ni bilo vse. Vsak otrok je prejel tudi posebno pobarvanko, ki jo je Dončić ustvaril skupaj s prijateljem in športnim kolegom Bobanom Marjanovićem. Pobarvanka Luka in Bobi predstavlja njuno dobro in močno prijateljstvo.

