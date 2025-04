Luka Modrić hčerki za 12. rojstni dan: Vse najboljše, moje vse

Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić je na svojem Instagram profilu delil galerijo fotografij, na katerih pozira s svojo hčerko Emo. Športnik je z objavo obeležil njen 12. rojstni dan. Zapisal je: "Moja majhna punčka ni več tako majhna. Tako hitro rastejo. Vse najboljše, moje vse. Tako zelo te imam rad."

Uporabniki družbenega omrežja so bili ob pogledu na fotografije navdušeni nad dejstvom, kako sta si oče in hčerka podobna. Pošalili so se celo, da ne obstaja dvom, da Ema ni Lukova potomka. Ema je sicer ena od nogometaševih treh otrok. S soprogo Vanjo sta poleg 12-letnice povila še hčerko Sofijo in sina Ivana.