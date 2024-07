Luka Modrić in Mateo Kovačić žogo zamenjala za kuhalnico: kuhala s slavnim chefom

Hrvaški nogometaši, pa tudi številni hrvaški navijači so sicer pričakovali, da se bodo njihovi 'ognjeni' v teh dneh še borili za uvrstitev v finale evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji. A po velikem razočaranju se je reprezentanca domov vrnila že po skupinskem delu tekmovanja, tako da imajo nogometaši zdaj več časa za družine in počitek. Kapetan Luka Modrić in vezist Mateo Kovačić pa sta prosti čas izkoristila za obisk slavnega kuharskega chefa.