Luka Modrić ob rojstnem dnevu: Leta so samo številka

Luka Modrić je dopolnil 40 let. Hrvaški nogometaš je ob treh fotografijah, ki jih je delil na družbenem omrežju, zapisal, da so leta samo številka, med komentarji pa so se zvrstile številne čestitke njegovih sledilcev in znanih prijateljev. Zvezdnik kluba Real Madrid se sicer ob rojstnih dnevih družinskih članov tudi njim običajno pokloni z objavo.