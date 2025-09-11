Svetli način
Luka Modrić ob rojstnem dnevu: Leta so samo številka

Zagreb, 11. 09. 2025 18.17 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Hrvaški nogometni zvezdnik Luka Modrić je vstopil v četrto desetletje svojega življenja. Rojstni dan je obeležil z objavo fotografij na družbenem omrežju, na njih pa pokazal, da je praznoval v družbi družine. Manjkali niso niti torta in baloni, pod objavo pa so se zvrstile številne čestitke njegovih sledilcev.

Luka Modrić je dopolnil 40 let. Hrvaški nogometaš je ob treh fotografijah, ki jih je delil na družbenem omrežju, zapisal, da so leta samo številka, med komentarji pa so se zvrstile številne čestitke njegovih sledilcev in znanih prijateljev. Zvezdnik kluba Real Madrid se sicer ob rojstnih dnevih družinskih članov tudi njim običajno pokloni z objavo.

"Vse najboljše, moj prijatelj," mu je zaželel nogometaš Robert Keane, čestitali pa so mu tudi italijanski nogometaš Marco Verratti, novinar Álvaro de la Lama, španski nogometaš Brahim Díaz in vplivnež Daniele Brogna.

luka modrić rojstni dan praznovanje objava
