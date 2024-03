Luka Modrić v družbi reprezentančnih kolegov raziskoval Egipt

V torek so tako pri nas kot tudi v tujini potekale prijateljske tekme v nogometu. Hrvaška reprezentanca je gostovala v Egiptu, kjer so se pomerili z domačo izbrano vrsto v finalu turnirja ACUD. Dvoboj na zelenici so Vatreni dobili z rezultatom 4 proti 2 in domov odnesli pokal. Še preden pa so stopili na igrišče, so si nogometaši vzeli čas za prav posebno obliko sproščanja. Namesto da bi se skrivali v svojem hotelu, kot so to v Sloveniji počeli Portugalci, so si Hrvatje na čelu z Luko Modrićem ogledali lepote omenjene afriške države.