Luka Nižetić po nastopu na festivalu v Splitu padel z odra

Pevec, ki je bil na koncu nagrajen za skladbo Kad se rodiš usred Splita, je ob prejemu nagrade občinstva Zlati galeb povedal, da je ravno Split mesto, kjer so se mu zgodile najlepše stvari: "Ko nekaj sanjam, sanjam lokacijo Mertojak (predel Splita, op. a.), to je moja prva soseska, ne New York, ne Zagreb, ne Zaprešić, ne Dicmo, to je Mertojak." Izrazil je veselje ob tem, da je občinstvo skladbo dobro sprejelo.