Luka Nižetić spremenil imidž: Brad Pitt, ali spiš mirno?

Hrvaški zvezdnik Luka Nižetić, ki je poletne mesece preživel na otoku Visu, se je po daljšem oddihu vrnil v Zagreb. Številne oboževalce je presenetil z novim videzom, saj se je znova odločil za manjšo spremembo zunanje podobe. Že dlje časa pušča daljše lase, sedaj pa se je poigral tudi s svetlejšo barvo. Nižetića so bili oboževalci v preteklih tednih vajeni s speto frizuro, sedaj pa preseneča z bujnimi, razpuščenimi lasmi, pri čemer spominja na tuje kolege iz filmskega ter glasbenega sveta.

Številne sledilce na Instagramu je razveselil s fotografijo z razmršenimi lasmi, ob kateri je zapisal: ''Brad Pitt, ali spiš mirno?'' Oboževalcem je sprememba všeč, se posebej pa so bili navdušeni nad tem, da se je ločil od fige oziroma čopa, ki sta ga spremljala v vročih poletnih dneh. ''Imaš super frizuro. Všečen si v vsakem primeru, z rjavimi ali svetlimi lasmi,'' so se strinjali komentatorji. Eden od njih pa je dodal:''Bolj Kot Brad Pitt si videti kot Kurt Cobain'' in pri tem naletel na mešane odzive.