Luka Šulić: Imeti hčerko je poseben občutek

31-letniLuka Šulić, violončelist iz uspešnega dua 2CELLOS, je prejšnji mesec sporočil veselo novico, da je dobil hčerko.

''Najina mala princesa Hana se je rodila danes!!! Tako sem ponosen na mojo princeso in njeno mamo, mojo čudovito ženo Tamaro. Danes je dokaz, da se stvari ne odvijejo vedno po načrtih in da ima vesolje svojo lastno voljo. Hana nas je presenetila in se rodila dva tedna pred predvidenim datumom rojstva. Trenutno sem v Rimu in snemam svoj prvi samostojni album - Vivaldi Four Seasons z neverjetnim orkestrom Accademia Disanta Cecilia ...'' je 11. junija zapisal na Instagramu ponosni očka, ki je v intervjuju za hrvaškoStory povedal, da je Hana čisto nasprotje od svojega starejšega bratca Vala, ki bo novembra dopolnil dve leti.

''Prvi tedni z našo malo Hano so čudoviti in mirni, ker veliko spi. Upamo, da bo tako tudi ostalo. Hana je zelo pridna in popolno nasprotje starejšemu bratu Valu. Dobro spi in za zdaj je potrpežljiv otrok,'' je povedal Luka, ki je bil na dan Haninega rojstva v Rimu, kjer je snemal prvi samostojni album. Njegova žena je dejala, da bi si takšen porod želela vsaka ženska in da če bi bilo vedno tako, bi lahko rodila še petkrat.