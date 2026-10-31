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Glasba

Luka Šulić: Vedno sem izbiral zahtevnejšo pot

Ljubljana, 31. 10. 2026 14.00 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Utrinki s snemanja videospota za skladbo Road Less Taken v Logarski dolini.

Mednarodno priznani violončelist in nekdanji član dua 2Cellos Luka Šulić je predstavil novo skladbo Road Less Taken, s katero odpira novo, bolj osebno poglavje svoje glasbene poti. Za pesem je posnel tudi videospot v osrčju slovenske narave, skladba pa napoveduje njegov prihajajoči album Road to Joy, ki bo izšel 18. decembra.

V Mariboru rojeni violončelist Luka Šulić, ki je svetovna koncertna prizorišča osvajal kot član slovitega dua 2Cellos, danes vse odločneje razvija svoj avtorski izraz. Njegova nova skladba Road Less Taken je prva z albuma Road to Joy, zbirke desetih avtorskih instrumentalnih skladb, v katerih raziskuje odpornost, upanje, ranljivost in iskanje notranjega zadovoljstva. Navdih zanj črpa iz različnih življenjskih vlog - kot glasbenik, skladatelj, mož in oče - ter iz spoznanja, da veselje ni zgolj cilj, temveč nekaj, kar odkrivamo skozi življenjske izzive in izkušnje.

"Road to Joy je album o mojem osebnem iskanju veselja. V življenju sem vedno izbiral zahtevnejšo pot. Čeprav ni vedno lahka, verjamem, da je prav ta edina, ki nas lahko pripelje do resničnega in trajnega veselja," pravi glasbenik. Uvodna skladba Road Less Taken odraža njegovo nekonvencionalno življenjsko pot, od zgodnjih let klasičnega glasbenega izobraževanja do svetovne slave z duom 2Cellos in odločitve, da se posveti lastni ustvarjalni viziji. Je glasbena pripoved o individualnosti, vztrajnosti in zaupanju vase tudi takrat, ko prihodnost ni jasna.

Videospot za novo skladbo je nastal v slikoviti Logarski dolini, ki pesmi daje posebno vizualno razsežnost. Izbira lokacije ni naključna, saj nova glasba izhaja iz Šulićevega osebnega doživljanja življenja, njegovih odločitev in poguma, da tudi takrat, ko pot ni najlažja, sledi lastni viziji. Deset skladb na prihajajočem albumu oblikuje čustveno zaokroženo pripoved. Forces in Fragile Dreams se dotikata notranjih bojev, Hope prinaša sporočilo upanja tudi v težkih trenutkih, skladbi Fall Seven in Rise Eight pa se navezujeta na japonski pregovor 'Sedemkrat padeš, osmič vstaneš' in poudarjata moč vztrajnosti. Album se sklene s skladbo Joy, ki simbolizira hvaležnost, izpolnjenost in notranji mir. "Toda Road to Joy ni zgolj moja zgodba. Je povabilo, da se ozremo vase, sprejmemo lastno pot in odkrijemo, da do veselja vodi veliko različnih poti," dodaja Šulić.

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Glasbenik, ki je violončelo začel igrati pri petih letih v Mariboru, je študij nadaljeval na londonski Kraljevi akademiji za glasbo, kjer je diplomiral z odliko. Kot član dua 2Cellos je nastopal na razprodanih koncertih po vsem svetu in oder delil tudi z glasbeno legendo Eltonom Johnom. Leta 2022 se je odločil za odmik od intenzivnega koncertnega ritma, da bi več časa namenil družini in znova odkril lastne ustvarjalne temelje. Leta 2024 je izdal album LIFE, s katerim je razkril bolj intimno plat svojega ustvarjanja, z novim albumom pa nadaljuje raziskovanje avtorske glasbe, v kateri se klasična virtuoznost prepleta s sodobnimi vplivi.

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