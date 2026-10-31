Luka Šulić: Vedno sem izbiral zahtevnejšo pot

V Mariboru rojeni violončelist Luka Šulić, ki je svetovna koncertna prizorišča osvajal kot član slovitega dua 2Cellos, danes vse odločneje razvija svoj avtorski izraz. Njegova nova skladba Road Less Taken je prva z albuma Road to Joy, zbirke desetih avtorskih instrumentalnih skladb, v katerih raziskuje odpornost, upanje, ranljivost in iskanje notranjega zadovoljstva. Navdih zanj črpa iz različnih življenjskih vlog - kot glasbenik, skladatelj, mož in oče - ter iz spoznanja, da veselje ni zgolj cilj, temveč nekaj, kar odkrivamo skozi življenjske izzive in izkušnje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Utrinki s snemanja videospota za skladbo Road Less Taken v Logarski dolini. Tomaž Praunseis

Utrinki s snemanja videospota za skladbo Road Less Taken v Logarski dolini. Tomaž Praunseis

Utrinki s snemanja videospota za skladbo Road Less Taken v Logarski dolini. Tomaž Praunseis

Utrinki s snemanja videospota za skladbo Road Less Taken v Logarski dolini. Tomaž Praunseis

Utrinki s snemanja videospota za skladbo Road Less Taken v Logarski dolini. Tomaž Praunseis









"Road to Joy je album o mojem osebnem iskanju veselja. V življenju sem vedno izbiral zahtevnejšo pot. Čeprav ni vedno lahka, verjamem, da je prav ta edina, ki nas lahko pripelje do resničnega in trajnega veselja," pravi glasbenik. Uvodna skladba Road Less Taken odraža njegovo nekonvencionalno življenjsko pot, od zgodnjih let klasičnega glasbenega izobraževanja do svetovne slave z duom 2Cellos in odločitve, da se posveti lastni ustvarjalni viziji. Je glasbena pripoved o individualnosti, vztrajnosti in zaupanju vase tudi takrat, ko prihodnost ni jasna.

Videospot za novo skladbo je nastal v slikoviti Logarski dolini, ki pesmi daje posebno vizualno razsežnost. Izbira lokacije ni naključna, saj nova glasba izhaja iz Šulićevega osebnega doživljanja življenja, njegovih odločitev in poguma, da tudi takrat, ko pot ni najlažja, sledi lastni viziji. Deset skladb na prihajajočem albumu oblikuje čustveno zaokroženo pripoved. Forces in Fragile Dreams se dotikata notranjih bojev, Hope prinaša sporočilo upanja tudi v težkih trenutkih, skladbi Fall Seven in Rise Eight pa se navezujeta na japonski pregovor 'Sedemkrat padeš, osmič vstaneš' in poudarjata moč vztrajnosti. Album se sklene s skladbo Joy, ki simbolizira hvaležnost, izpolnjenost in notranji mir. "Toda Road to Joy ni zgolj moja zgodba. Je povabilo, da se ozremo vase, sprejmemo lastno pot in odkrijemo, da do veselja vodi veliko različnih poti," dodaja Šulić.