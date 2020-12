Luke Evans: Nikoli nisem skrival, da sem gej

Valižanski igralec Luke Evans, ki ga je revija Attitude razglasila za moškega leta, je v intervjuju pojasnil, zakaj nikoli ni skrival svoje spolne usmerjenosti. Pa čeprav smo mu nekateri očitali, da to taji.

icon-expand Luke Evans pravi, da nikoli ni skrival, da je gej. FOTO: Profimedia

Luke Evans se je rodil v mestu Pontypool na jugovzhodnem Walesu. Lukovi starši so bili člani verske organizacije Jehovove priče in so sina vzgojili v skladu s strogimi načeli njihove vere. Luke je v intervjuju za revijo Attitudeodkrito spregovoril o zasebnem življenju. Pred časom se je ugibalo, ali se je Luke 'zaprl nazaj v omaro', saj je bil glede svojega zasebnega življenja precej skrivnosten. 41-letni igralec pojasnjuje, da je samo želel, da nekatere stvari ostanejo zasebne in da ne pridejo v medije ter da nikoli ni tajil svoje spolne usmerjenosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je bilo zadnje, kar sem imel, kajti vse drugo sem že delil s svetom. Moja kariera je bila javna, fotografirali so me in podobne reči. Moje osebno življenje je postalo zadnja stvar, kar sem še imel," je pojasnil Luke. "Nenavadno pa je bilo to, da ko so ljudje ugotovili, da sem gej, je bilo napisanih veliko člankov, v katerih je pisalo, da to skrivam, ampak jaz tega nisem skrival."

icon-expand Pri 16 letih je odšel od doma. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je še povedal:"Želel sem samo dvigniti slušalko ter reči: 'Se zavedaš, da sem odšel od doma pri 16, ker sem bil gej?' V svet sem šel kot otrok, ker sem moral. Ponosen in srečen sem. Živel sem zelo dobro življenje, s katerim sem zelo zadovoljen. In nikoli me ni bilo sram. In zdaj so me kar naenkrat obravnavali na tak način in bil je strašljiv trenutek, to je bilo grozno. To ni res. Nič od tega ni res."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za konec še dodaja: "Samo poskušam biti pristen, ker takšen sem. Jaz sem ta oseba. Ne ustvarjam nove podobe o sebi, da bi vam jo lahko prikazoval." Zvezdnik pa je dobil tudi prvo gejevsko vlogo, in sicer kot tajni poročevalec v televizijski drami Nine Perfect Strangers, v kateri nastopata tudi Nicole Kidman in Melissa McCarthy.