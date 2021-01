Luke Evans se je razšel z izbrancem Rafaelom

Igralec Luke Evans, ki ga je revija Attitude lani razglasila za moškega leta, je za britanski The Times potrdil, da se je razšel z 42-letnim Rafaelom Olarro."Je, kar je," je svoj razhod komentiral.

V istem intervjuju je govoril tudi o svoji želji, da bi postal oče: "Velikokrat sem že razmišljal o tem in, ko se staram, pomislim, da bi morda moral nadaljevati in to narediti. Nočem biti star oče ... Ampak rad bi bil oče,"je povedal ter med drugim dodal, da je veliko zadoščenje, ko lahko svoje izkušnje preneseš na nekoga in to osebo vzgajaš v močno, razgledano in prijazno osebo, ki spoštuje, ki gre lahko v svet in lahko stori nekaj dobrega.

Luke Evans in Rafael Olarro sta se v razmerje spustila poleti 2019, svojo zvezo pa sta javno potrdila februarja lani. Oboževalci so že oktobra sklepali, da sta se razšla, potem ko je Luke na Instagramu prenehal slediti Rafaelu in je s svojega profila izbrisal vse njune fotografije. S tem je sprožil dodatne špekulacije o razhodu.