Luke Grimes si je pri 35 letih zgradil zavidljivo igralsko kariero

"Cesta se je v gozdu razdvojila na dve poti, jaz sem šel po manj prehojeni, in to je vse spremenilo," so besede Roberta Frosta, ki povzemajo življenje igralca Luka Grimesa.

Igralec Luke Grimes v svetu sledilcev in družbenih omrežij sledi svojim sanjam, in kljub hitremu tempu živi, kot si sam želi. Pri komaj 35 letih je zgradil zavidljivo kariero in nastopil ob nekaterih hollywoodskih 'velikanih', obenem pa ohranil svoj temperament in občutek za zasebnost.

FOTO: Profimedia

35-letnik je nastopil v številnih produkcijah na majhnih zaslonih, med drugim je igral v filmih Vsi fantje so zatreskani v Mandy Lane, War Eagle, Arkansas in Uboj srednješolskega predsednika. Grimes se lahko pohvali tudi z vlogo Elliota Greya, s katero je nastopil kot brat Christiana Greya v priljubljenem filmu 50 odtenkov sive. Na svoji igralski poti pa igralec spretno pazi, kakšne vloge izbira in s kakšnimi ljudmi sodeluje.

