'Luke Perry nas je rešil pred tretjo svetovno vojno'

41-letni igralec Colin Hanks , sin igralcev Toma Hanksa in Samanthe Lewes , je po smrti Luka Perryja delil zabavno in obenem ganljivo zgodbo, ki je potrdila besede vseh tistih, ki so se igralcu po njegovi smrti prek svojih profilov na družbenih omrežij poklonili z opisi, da je bil ''velik, tih, ponižen in srčen človek, zelo prijazen, radodaren in borec za pravice šibkejših.'' To je le delček bogatega opusa besed, ki so zaokrožile v javnosti, potem ko je svet izgubil še enega velikega igralca in, po besedah njegovih bližnjih, še večjega družinskega človeka. Colin Hanks je po tragični novici, da je Luke po možganski kapi, po kateri ni več prišel k zavesti, umrl v bolnišnični sobi v Los Angelesu, zapisal, da mora s svetom deliti zgodbo, ki ji je prisostvoval tudi sam in v kateri se je Perry izkazal za pravega junaka.

''Srečal sem ga samo enkrat, a je zgodba predobra, da je po tragični novici ne bi povedal dalje,'' je z zapisom začel Hanks in nadaljeval: ''S soprogo sva se z letalom vračala iz Mehike. Nekaj sedežnih vrst pred nama sta se dva otroka, brata, pretepala kot nora. Njuna uboga starša sta poleg sedela popolnoma nemočna ... nista mogla utišati njunega kričanja, vreščanja in jokanja.'' Colin, poročen s Samantho Bryant, s katero ima sva otroka, se še kako dobro zaveda, kakšno stisko sta starša na letalu preživljala v tistem trenutku: ''Če ste starš, takšne stvari zelo dobro razumete. Včasih enostavno ne morete storiti popolnoma nič. Njuna nemoč pri krotenju otrok je trajala dobri dve uri.'' Nekaj minut pred pristankom je delovalo, da se je njuno kričanje začelo stopnjevati in da je jok dosegel vrhunec. V tistem trenutku pa je, po Hanksovih besedah, kot 'junak dneva' nastopil Luke Perry. ''Deset minut pred pristankom je postalo hudo ... resnično hudo. Naenkrat se je iz prvega razreda z balonom v roki prikazal bradat človek s klobukom in očali. Zavezal ga je in ga otrokoma izročil, kot bi kralju poklonil meč. Klečal je s sklonjeno glavo in rokama iztegnjenima visoko v zrak. Otroka sta se pomirila v milisekundah. Na letalu je v tistem zarohnel aplavz. Če bi vse skupaj trajalo še 14 minut dlje, bi se najverjetneje začela tretja svetovna vojna – pristali pa smo, preden bi lahko prišlo do tega.''

Hanks se v tistem trenutku še ni zavedal, da je bil njihov 'junak dneva' v resnici Luke Perry – po pristanku pa si ga je utegnil bolje ogledati in je svoji soprogi prišepnil: ''Moj bog, mislim, da je junak z balonom v resnici Luke Perry.'' Igralca sta se v nekem trenutku znašla z ramo ob rami, takrat pa je Perry naenkrat ogovoril mlajšega Hanksa in mu namenil nekaj prijaznih besed o igri v Fargu, kar ga je pustilo popolnoma brez besed. Takrat ga je tudi sam začel hvaliti nazaj in mu povedal, da je bil njegov trik z balonom vrhunski. Perry mu je odvrnil, da s seboj vedno nosi nekaj rezervnih balonov – za vsak slučaj, če naleti na jokajočega otroka. ''Odšel je veliko prezgodaj ... Bil je pravi kavalir. Mislim, da bom od zdaj naprej tudi sam potoval z rezervnimi baloni,'' je za konec povedal Colin Hanks.