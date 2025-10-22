Svetli način
Tuja scena

Luksemburška princesa Alexandra je postala drugič mama

Luksemburg, 22. 10. 2025 12.53 | Posodobljeno pred eno minuto

K.Z.
Luksemburška kraljeva družina se je razveselila novega člana. Princesa Alexandra se je z možem Nicolasom Bagoryjem razveselila drugega otroka, sina Hélieja. Veselo novico je v sporočilu za javnost sporočila vojvodska palača, deček pa se je rodil pred nekaj dnevi, poroča Luxembourg Times.

V kratkem sporočilu, poslanem medijem, je luksemburška kraljeva družina zapisala, da je tudi Alexandrina hči Victoire navdušena nad bratcem. Novorojeni fantek Hélie je deveti v vrsti za luksemburški prestol, takoj za svojo sestro. 34-letna princesa Aleksandra je četrti otrok in edina hči nekdanjega velikega vojvode Henrika in njegove žene Marije Terezije ter mlajša sestra velikega vojvode Guillauma. Njen mož Nicolas Bagory je Francoz, ki dela na področju socialnih in kulturnih projektov.

Luksemburška princesa Alexandra in njen mož Nicolas Bagory sta postala drugič starša.
Princesa Alexandra in Nicolas sta pred oltar stopila leta 2023. Novico o njuni zaroki so javnosti sporočili novembra 2022, poroka pa je potekala v dveh delih – civilnem in verskem obredu, v skladu s tradicijo luksemburške kraljeve družine. Civilno sta se poročila 22. aprila 2023 v mestni hiši v Luksemburgu na intimni slovesnosti, ki so se je udeležili družinski člani in bližnji prijatelji. Teden dni kasneje, 29. aprila, je v cerkvi Saint-Trophyme v Bormes-les-Mimosas, slikovitem mestecu na jugu Francije, od koder izvira Nicolasova družina, potekal še cerkveni obred.

