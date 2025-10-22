Luksemburška princesa Alexandra je postala drugič mama

V kratkem sporočilu, poslanem medijem, je luksemburška kraljeva družina zapisala, da je tudi Alexandrina hči Victoire navdušena nad bratcem. Novorojeni fantek Hélie je deveti v vrsti za luksemburški prestol, takoj za svojo sestro. 34-letna princesa Aleksandra je četrti otrok in edina hči nekdanjega velikega vojvode Henrika in njegove žene Marije Terezije ter mlajša sestra velikega vojvode Guillauma . Njen mož Nicolas Bagory je Francoz, ki dela na področju socialnih in kulturnih projektov.

Princesa Alexandra in Nicolas sta pred oltar stopila leta 2023. Novico o njuni zaroki so javnosti sporočili novembra 2022, poroka pa je potekala v dveh delih – civilnem in verskem obredu, v skladu s tradicijo luksemburške kraljeve družine. Civilno sta se poročila 22. aprila 2023 v mestni hiši v Luksemburgu na intimni slovesnosti, ki so se je udeležili družinski člani in bližnji prijatelji. Teden dni kasneje, 29. aprila, je v cerkvi Saint-Trophyme v Bormes-les-Mimosas, slikovitem mestecu na jugu Francije, od koder izvira Nicolasova družina, potekal še cerkveni obred.