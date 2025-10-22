Luksemburška princesa Alexandra je postala drugič mama

V kratkem sporočilu, poslanem medijem, je luksemburška kraljeva družina zapisala, da je tudi Alexandrina hči Victoire navdušena nad bratcem. Novorojeni fantek Hélie je deveti v vrsti za luksemburški prestol, takoj za svojo sestro. 34-letna princesa Aleksandra je četrti otrok in edina hči nekdanjega velikega vojvode Henrika in njegove žene Marije Terezije ter mlajša sestra velikega vojvode Guillauma. Njen mož Nicolas Bagory je Francoz, ki dela na področju socialnih in kulturnih projektov.
Princesa Alexandra in Nicolas sta pred oltar stopila leta 2023. Novico o njuni zaroki so javnosti sporočili novembra 2022, poroka pa je potekala v dveh delih – civilnem in verskem obredu, v skladu s tradicijo luksemburške kraljeve družine. Civilno sta se poročila 22. aprila 2023 v mestni hiši v Luksemburgu na intimni slovesnosti, ki so se je udeležili družinski člani in bližnji prijatelji. Teden dni kasneje, 29. aprila, je v cerkvi Saint-Trophyme v Bormes-les-Mimosas, slikovitem mestecu na jugu Francije, od koder izvira Nicolasova družina, potekal še cerkveni obred.
