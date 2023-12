Luksemburška princesa Alexandra pričakuje prvega otroka

Luksemburška kraljeva družina ima v tem prazničnem času še en dodaten razlog za praznovanje. Princesa Alexandra se bo z možem Nicolasom Bagoryjem razveselila prvega otroka. Kot so sporočili v uradni izjavi, se bodo novega družinskega člana razveselili spomladi, točnejšega datuma pa niso razkrili.

Vesela novica prihaja iz luksemburškega dvora, od koder so sporočili, da se bosta 32-letna princesa Alexandra in njen mož, 35-letni Nicolas Bagory, razveselila prvega otroka. "Njuni kraljevi visokosti veliki vojvoda in velika vojvodinja z veseljem sporočata, da princesa Alexandra in gospod Nicolas Bagory pričakujeta prvega otroka," so zapisali v izjavo za javnost.

icon-expand Princesa Alexandra in Nicolas Bagory sta se poročila aprila v Luksemburgu. FOTO: Profimedia

"Otrok bo na svet prišel spomladi. Veliki vojvoda, velika vojvodinja in tudi člani obeh družin se pridružujejo tej veliki sreči," so še zapisali na Instagramu. Alexandrina starša, veliki vojvoda Henri in velika vojvodinja Maria Teresa, imata pet otrok, pri čemer je Alexandra njuna edina hči.

Rojena je bila leta 1991 in ima diplomo iz filozofije, magistrirala pa je iz medverskih študij na Irish School of Ecumenics na Trinity College. Nekaj časa je bila tudi na študiju v ZDA na Univerzi Steubenville in stažirala v Združenih narodih. Princesa tekoče govori več jezikov, vključno s francoščino, angleščino, španščino, nemščino, italijanščino in luksemburščino. Z Bagoryjem, ki je študiral politologijo in klasiko, se je poročila aprila 2023 v Luksemburgu. Verski obred je potekal teden dni kasneje v Bormes-les-Mimosasu v Franciji. Prek svojega očeta je Alexandra povezana s številnimi evropskimi kraljevimi družinami, med njimi z belgijsko, švedsko, nizozemsko, lichtensteinsko, špansko in portugalsko.