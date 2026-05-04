Luksuzna in ekstravagantna Met Gala: kaj pričakovati letos?

Prvi ponedeljek v maju je že tradicionalno rezerviran za vse modne navdušence, ki se zberejo pred televizijskimi ekrani in zasloni pametnih telefonov, da bi z zanimanjem spremljali, kaj se dogaja v newyorškem Metropolitanskem muzeju, kjer se vsak maj odvije luksuzna in ekstravagantna Met Gala.

Letos bodo na račun prišli vsi, ki gojijo ljubezen do umetnosti. Muzej se je namreč z bogato razstavo posvetil kostumski umetnosti, kodeks oblačenja, ki mu bodo sledila svetovno znana imena, pa se glasi moda je umetnost.

Poleg vsakoletne gostiteljice Anne Wintour bodo goste letos na rdeči preprogi sprejele še glasbena superzvezdnica Beyoncé, hollywoodska zvezdnica Nicole Kidman in teniška legenda Venus Williams. Gostiteljski komite bodo med drugim sestavljali še oskarjevka Angela Bassett, pevka Sabrina Carpenter, korejska senzacija Lisa in balerina Misty Copeland. Glavna sponzorja dogodka in častna člana komiteja bosta Jeff Bezos in njegova soproga Lauren Sánchez Bezos.

Kljub temu, da uraden seznam povabljencev ni znan, je na dogodku tudi letos pričakovati številna znana imena. Vabilo na najbolj ekstravagantno noč v letu navadno prejme okoli 600 ljudi.