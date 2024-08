Luksuzna vila na plaži po več letih nezainteresiranosti le dobila kupca

Zvezdniška zakonca Pierce Brosnan in Keely Shaye Smith naj bi po več letih le uspela prodati svojo razkošno hišo v Malibuju, ocenjeno na nekaj več kot 89 milijonov evrov. Nekdanji James Bond in njegova soproga sta nepremičnino kupila leta 2000 in jo naslednje desetletje prenavljala v mirno oazo, ljubkovalno poimenovano Hiša orhidej.