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Preprosta poročna prstana, okoli vratu pa nakit za več kot 40 milijonov

Cascais, 20. 08. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
georgina rodriguez

Čeprav je bila njuna poroka veliko manj glamurozna, kot so mnogi glede na njun zvezdniški status pričakovali, pa Georgina Rodriguez in Cristiano Ronaldo vedno znova rada pokažeta svoje luksuzno življenje. S preprostimi poročnimi prstani ga sicer nista, a je nevesta vseeno zasijala s posebnim nakitom vrtoglavo visoke vrednosti.

Poroka Cristiana Ronalda in Georgine Rodriguez še vedno odmeva. Po lažni informaciji, kdaj naj bi se zgodila, kasneje pa velikem presenečenju, da je šlo zgolj za intimno družinsko slavje, mediji še vedno brskajo za podrobnostmi in analizirajo, kaj vse sta si zaljubljenca zaželela za svoj veliki dan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tako je denimo po razočaranju, da njuna poroka ni bila tako glamurozna, kot so mnogi pričakovali, in kasnejšem razkritju sila preprostih poročnih prstanov en detajl na nevesti znova vzbudil pozornost javnosti. Georgina je bila na slavju 'v domači dnevni sobi' namreč "vredna" več milijonov. Ne le da se ji je na roki bleščal pregrešno dragi diamantni zaročni prstan, tudi okoli vratu se je svetila ogrlica kolekcije Chopard vrtoglavo visoke vrednosti. Celoten videz so dopolnili še veliki uhani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju tujih medijev gre za ogrlico, vredno okoli 43 milijonov evrov. Zbirka vključuje visokokakovostne diamante in druge plemenite kamne, ki jih krasijo prestižni dizajni, vrednost takšnih kosov pa s časom le narašča, kar nakazuje na strateško naravo nevestinih modnih odločitev.

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Ni pa Georgina, ki je za poroko izbrala nakit samega vrha zbirateljske vrednosti, edina, ki jo je bilo že moč videti v takšnem modnem slogu. Beyoncé je denimo enako ogrlico že nosila na letošnjem dogodku Met Gala, vendar nanjo ni pritrdila nobenih obeskov – za razliko od Georgine, ki je nosila dva dodatna obeska: enega s 25-karatnim kamnom v obliki hruške in drugega s 26-karatnim kamnom v obliki srca. Skupna vrednost ogrlice in treh obeskov znaša približno 50 milijonov dolarjev oziroma, kot rečeno, okoli 43 milijonov evrov.

Beyonce z možem Jay-Z-jem in hčerko Blue Ivy na Met Gala 2026.
Beyonce z možem Jay-Z-jem in hčerko Blue Ivy na Met Gala 2026.
FOTO: Profimedia
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Georgina Rodríguez Cristiano Ronaldo diamanti prestiž luksuzni nakit modni dodatki

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