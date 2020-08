Luksuzno dopustovanje v Franciji: britanskega voditelja oropali med spanjem

Znan britanski televizijski voditelj Morgan si bo dopustovanje v Franciji verjetno zapomnil do konca življenja. Njega in njegovo ženo sta dva nepridiprava v luksuzni vili oropala medtem, ko sta zakonca spala. Kot je povedala voditeljeva žena, so prišli do postelje, saj so izpraznili njeno torbico, ki je bila na nočni omarici.

icon-expand Piers Morgan je z ženo Celio dopustoval v Saint Tropezu. FOTO: Profimedia Izjemno priljubljeni voditelj Piers Morgan se je na dopustu v Franciji prepričal, da ni vedno nujno, da je dražje tudi boljše ali bolj varno v tem primeru. Namreč njega in ženo Celio so, medtem ko sta spala, oropali v razkošni vili, ki naj bi bila načelno varna pred vlomi. Nepridiprava sta v vilo vstopila skozi okno in se pazljivo premikala po več prostorih in ukradla vse predmete, za katere sta menila, da so dovolj vredni. Ko sta se zakonca Morgan zbudila, sta ugotovila, da pogrešata kar nekaj vrednih predmetov. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Šokirana Celia je za Daily Mailizjavila, da sta bila roparja očitno tudi v spalnici, kjer sta z možem spala, saj so izpraznili njeno torbico, ki jo je imela na nočni omarici, blizu glave. Roparja sta iz hiše odšla ob šesti uri zjutraj, ko sta zaslišala alarm za bujenje. Piers in žena sta nekajkrat pritisnila dremež in se jima ta čas niti sanjalo ni, da se karkoli dogaja v vili, ki sta jo najela za počitnikovanje. "Zdaj, ko veva, da bi se stvari lahko končale zelo drugače, tudi bolj tragično, je zadevo lažje postaviti v določeno perspektivo," je povedala Celia. icon-expand Oropali so ju med tem ko sta spala. FOTO: Profimedia Podobno se je zgodilo že leta 2015, ko so dirkača Formule 1 prav tako oropali med spanjem in prav tako v Franciji. Takrat so nepridipravi ukradli zaročni prstan, ki ga je Jenson Button podaril svoji izbranki. Prstan je takrat kupil za razkošnih 328 tisoč evrov."Ni prijeten občutek, ko veš, da je nekdo bil v sobi in stikal po omarici le nekaj centimetrov od ženine glave," je takrat povedal športnik.