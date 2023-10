Lupito Nyong'o prevaral partner: Ne morem mu več zaupati

"Trenutno se na svetu dogajajo veliko pomembnejše stvari in moje misli so s tistimi, ki globoko trpijo. V tem trenutku je nujno, da povem osebno resnico in se javno oddaljim od nekoga, ki mu ne morem več zaupati," je igralka Lupito Nyong'o začela svoj zapis na Instagramu, v katerem je razkrila, da se je razšla s športnim komentatorjem Selemo Masekelo .

"Znašla sem se v obdobju strtega srca zaradi ljubezni, ki jo je nenadoma in uničujoče ugasnila prevara. Mika me, da bi zbežala v senco, se skrila in se vrnila k svetlobi, ko bi si povrnila dovolj moči, da bi lahko rekla: Ni važno, moje življenje je toliko boljše. Toda ob tem se spomnim, da je velikost bolečine, ki jo čutim, enaka meri moje zmožnosti ljubezni," je pojasnila. Zapisala je, da se je odločila, da se sooči z bolečino in opogumi, da spozna življenje natanko takšno, kot je. "Verjamem, da bo tudi to minilo."

Na koncu je zapisala, da je svojo zgodbo delila s svetom v upanju, da bo njena izkušnja koristila še komu drugemu, ki "se znajde v primežu zlomljenega srca in je pripravljen poskusiti pobegniti od bolečine ter zamuditi modrost, ki prihaja iz tega." "Soočimo se s svojo bolečino, da je ne širimo naprej," je končala.

Oboževalci zvezdnice Črnega panterja so po njeni objavi opazili, da je na profilu na Instagramu izbrisala vse skupne fotografije s sedaj že nekdanjim partnerjem.

40-letna Lupita in 52-letni Selemo sta svojo zvezo potrdila decembra lani, ko je igralka na Instagramu delila njun skupni posnetek. Pod objavo je označila Selema in dodala ključnik ''to je moja ljubezen''.